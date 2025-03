Oasport.it - FOCUS – F1 2025. Hamilton in Ferrari, Verstappen e McLaren non mollano! Parla Fabio Tavelli

Leggi su Oasport.it

In questo imperdibile video, Alice Liverani intervista il giornalista, presentatore e conduttore Sky,, per una chiacchierata a 360 gradi sul mondo della Formula 1. Tra i temi trattati: la vittoria di Maxe dellacon Norris ad Abu Dhabi, la sorprendente seconda metà di stagione della, e i test di Barhein che hanno visto protagonisti diversi rookie. Sianche del nuovo capitolo di Lewisin, un cambiamento che ha rivoluzionato l’assetto delle scuderie e le aspettative per la stagione. Inoltre, si approfondiscono le sfide in casa Red Bull, la crescita dellae la continua evoluzione della, pronta a competere per il titolo. Temi principali:in: un colpo di scena che diventa realtà! Le sfide di Red Bull,