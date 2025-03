Bergamonews.it - Florinda Cambria inaugura la nuova edizione di “Cinefilosofia”

Bergamo. L’2025 della proposta che mette in dialogo il linguaggio della filosofia con quello del cinema, prende il via con l’ultimo amato film di Ken Loach THE OLD OAK, e l’incontro con una delle filosofe ospiti difin dalla prima. Partendo dal film del maestro inglese, si rifletterà intorno al tema del lavoro.Per il secondo appuntamento sarà ospite a Bergamo Rocco Ronchi che quest’anno propone il bellissimo e provocatorio CIVIL WAR. Ronchi partendo dal film di Alex Garland, parlerà delle affinità tra cinema e apocalisse.La terza serata diparte dal profondo CRIMES OF THE FUTURE di Cronemberg e l’incontro con Andrea Parravicini che rifletterà sull’evoluzione.Quarto e ultimo appuntamento con il suggestivo lavoro di uno dei registi italiani contemporanei più intraprendenti e interessanti, Piero Messina e il suo ANOTHER END.