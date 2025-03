Lanazione.it - Firenze, omaggio al cinema all'attrice pratese Clara Calamai

Leggi su Lanazione.it

, 7 marzo 2025 -, lo scandalo di essere. Unalla grande, diva delitaliano, in occasione della Giornata internazionale della Donna. Primo appuntamento martedì 11 marzo, alle ore 18, nel foyer de La Compagnia, col taglio del nastro della mostra di foto e locandine dei film di. A seguire, “Profondo Rosso” di Dario Argento, in versione restaurata. Lunedì 17 marzo, alle ore 16, incontro in Mediateca Toscana con i critici Federico Berti e Stefano Socci, con la proiezione del film “Ossessione” di Luchino Visconti ad ingresso gratuito. L’evento fa parte de “La Toscana delle Donne” della Regione Toscana Inaugura martedì 11 marzo alle 18.00, nel foyer delLa Compagnia di(via Cavour 50/r), l’evento “, lo scandalo di essere”, proposto dall’areadi Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con il giornalista Federico Berti, per celebrareal femminile (in occasione della Giornata Internazionale della Donna) e una delle sue più importanti protagoniste: la diva