Lanazione.it - Firenze, musica e parole in 'Scene da concerto' al Conservatorio Cherubini

, 7 marzo 2025 – In occasione della Giornata Internazionale della donna, l’8 marzo (e poi il 22 marzo alle ore 16, sempre ad ingresso gratuito) nella sala Buonumore deldi“L.” disono proposte dueda(parte I e II, titolate “Ladell’ardore”) per rendere un ritratto a tutto tondo del compositore francese Albéric Magnard e della sua opera, incentrandosi rispettivamente su due pagine strumentali che ripercorrono a rovescio la sua parabola creativa di musicista: la tarda Sonata per pianoforte e violoncello op. 20 (1910) e il giovanile Quintetto per pianoforte e fiati op. 8 (1894). Attorno a questi brani, “protagonisti” principali di spettacoli eseguiti dal vivo, si svolge un percorso conoscitivo, poetico e interpretativo nel quale s’intrecciano, suoni e immagini, con vari riferimenti all’opera di Magnard, ma anche a quella di altri compositori francesi.