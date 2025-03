Lanazione.it - Firenze, l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini libraio per un giorno

, 7 marzo 2025 – Chi si è recato oggi nella libreria indipendente ‘Leggermente’, in viale Talenti ha trovato und’eccezione,. La “sorpresa” è stata organizzata da Confartigianato Imprese, nell’ambito della sua iniziativa “Unin bottega”, ideata per far conoscere le realtà artigiane fiorentine.si è calato nei panni del mestiere, non solo consigliando libri clienti, ma anche chiamandoli al telefono. «Buon, libreria Leggermente, sono l'assessore, è arrivato il suo libro 'I Settantadue nomi di Dio'. La aspettiamo in libreria». Al suo fianco Alessandra Raddi, della libreria Leggermente, attiva da dieci anni. «Il nostro lavoro - ha spiegato - è uno dei più invidiati e forse paradossalmente anche uno dei meno conosciuti.