Lanazione.it - Firenze, inaugurata una panchina rossa nel chiostro del Conventino Fuori le Mura

, 7 marzo 2025 –ha una nuova, installazione per dire no alla violenza contro le donne. È stataneldel Vecchionel giorno che precede la Giornata internazionale della Donna. La, come simbolo per combattere la violenza contro le donne, è una seduta che è stata voluta da Artex, ed è stataoggi, 7 marzo alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, nel complesso di Via Giano della Bella 20. Presenti all’inaugurazione della seduta erano Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo Economico, Turismo, Fiere e Congressi del Comune di, insieme a Benedetta Albanese, assessora alle Pari opportunità di, ea Sara Biagiotti ed Elisa Guidi del comitato di direzione di Artex. Laha una scritta che spicca sulla seduta, ed è stata un’artigiana di Officina Creativa Lab a decorare lacon la frase “Se io non voglio, tu non puoi”.