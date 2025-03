Lanazione.it - Firenze, il marzo dei Chille: un mese di eventi con l'omaggio a Pasolini

, 72025 - Continuano agli appuntamenti di un 2025 davvero straordinario per ide la balanza e San Salvi. Almeno tre i momenti da non perdere in unche vede la compagnia diretta da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza impegnata anche fuori dalla residenza storica nell’ex-manicomio fiorentino. Da martedì 11 a giovedì 13si svolgerà il seminario tematico rivolto ai partecipanti al Bando Spacciamo culture interdette. Tante le candidature arrivate a casa: ben 67 tra giovani creativi e attrici-attori/danzatrici-danzatori, tutti under 35. Nei tre giorni del seminario i 25 selezionati nel primo gruppo, provenienti da Accademia Belle Arti e Dipartimento di Architettura, incontreranno testimoni di San Salvi e del superamento del manicomio (1970 – 1998) ed Artisti-Docenti particolarmente esperti nella realizzazione di creazioni site-specific.