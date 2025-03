Thesocialpost.it - Firenze, costretti a mangiare cibo per gatti e fare riti di purificazione: genitori condannati

– Una vicenda di abusi e terrore si è conclusa con una condanna definitiva per una coppia di coniugi, ritenuti responsabili di anni di violenze sui loro figli. Un uomo di 82 anni e sua moglie, 64enne, sono statirispettivamente a 20 e 16 anni di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti aggravati.La denuncia è partita dalla figlia, che nel 2019, all’età di 22 anni, ha trovato il coraggio di raccontare l’orrore vissuto sin dall’infanzia. Per sei anni è stata vittima di abusi da parte del padre, mentre per nove anni sia lei che il fratello sono stati sottoposti a continue percosse e umiliazioni. «Sono una sopravvissuta», ha dichiarato la giovane, descrivendo le privazioni subite: costretta a nutrirsi con croccantini per, obbligata a svegliarsi all’alba perdie preghiere in latino perché il padre la riteneva posseduta dal demonio, e autorizzata auna doccia solo una volta al mese.