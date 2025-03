Lanazione.it - Firenze, apre Innocenti Wine Experiences

, 7 marzo 2025 - Inaugurato in via del Proconsolo, nel palazzo che conserva le tracce dell'anticaromana e l'affresco trecentesco con il primo ritratto di Dante,- Enoteca ristorante Alle Murate, nuovo progetto di Gianni e Francesco, che dopo l'esperienza enogastronomica avviata a Poggibonsi (, fondata nel 2018, segnalata dalla Guida Michelin e premiata, nel 2024 e 2025, con le "Tre Bottiglie", ambito riconoscimento del Gambero Rosso per ibar), hanno deciso di replicare a, con questo spazio fondato sulla buona cucina e su una cantina con 1.200 etichette diverse. Sessanta coperti per un locale su tre livelli, in cui il valore storico e artistico dell'edificio si sposa perfettamente con i criteri di qualità, stagionalità e ricerca che caratterizzano il menù e la carta dei vini.