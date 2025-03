Lanazione.it - Firenze, al via il Laboratorio di Neuroestetica al Museo Galileo

, 7 marzo 2025 - È stato inaugurato ufficialmente oggi, 7 marzo, ildipresso il, frutto della collaborazione tra ile ilEuropeo di Spettroscopia Non Lineare (LENS) e il Dipartimento di Fisica dell’Università di. Ildis’inserisce nel quadro del progetto Tuscany Health Ecosystem (THE), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che mira a valorizzare e rafforzare il collegamento tra gli stakeholder regionali nel settore delle scienze della vita, sviluppando un ecosistema innovativo in grado di rispondere alle esigenze di innovazione e formazione nel settore della salute. THE è l’unico degli undici ecosistemi dell’innovazione finanziati dal Pnrr che aggrega competenze scientifiche, tecnologiche e di ricerca nel settore delle scienze della vita.