Lanazione.it - Firenze, al Meyer il convegno nazionale sui difetti del sistema immunitario

Leggi su Lanazione.it

, 7 marzo 2025 – Si è svolto con grande successo, presso il Campus dell’ospedale pediatrico, il primodella Società ImmunITA, un evento che ha messo in luce l'importanza cruciale delle associazioni dei pazienti nel panorama sanitario e scientifico. La Società ImmunITA, nata con il fine di promuovere la ricerca, l’innovazione e la cura di bambini e adulti nel campo deidel, si conferma un punto di riferimento fondamentale per la comunità scientifica e clinica, grazie alla sua capacità di mettere in rete centri di ricerca e strutture cliniche dedicate sia a pazienti pediatrici che adulti. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti, tra cui scienziati di fama interche hanno espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla Società ImmunITA e per il suo innovativo approccio multidisciplinare.