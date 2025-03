Ilfattoquotidiano.it - Finirà con gli Stati europei che si accollano più spese militari, nella passività dei cittadini

di Arturo PrimaveraLa rappresentazione di qualche giorno fa, a beneficio delle telecamere e in diretta, dell’incontro tra Zelensky e Trump, che ha degradato la diplomazia a una litigata condominiale, ha diviso l’opinione pubblica tra chi aveva visto o comunque prestato attenzione agli ultimi minuti, in cui Z. veniva messo brutalmente alla porta da T., e si indignava per il trattamento riservato, tutto sommato ingiustamente, a un alleato degli Usa, e coloro che, invece, analizzando l’intero evento, notavano come Z. era partito sin dall’inizio col piede sbagliato, presentando argomenti già respinti da T. con gli anglo-francesi e mescolando il tutto anche con minacce e affermazioni fuori luogo e che T. era stato fin troppo paziente: e alla fine la sua dura reazione era stata naturale.Il Presidente ucraino ha peraltro incassato la solidarietà di molti leader; i quali – non si capisce a che titolo e con quali poteri conferiti loro dai rispettivi– stanno tenendo diverse riunioni di guerra.