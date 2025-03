Dilei.it - Festival di Sanremo, Rai studia “ipotesi alternativa”. Potrebbe cambiare (quasi) tutto

Leggi su Dilei.it

La Rai starebbendo una “” alpiù longevo e importante d’Italia. Già, perché lo storico evento che da sempre è appannaggio della televisione pubblicanon essere più lo stesso, a cominciare da alcuni cambiamenti basici ma estremamente significativi: il nome e la location. Non più ama in un’altra città, non piùdella Canzone italiana.Il piano B della Rai per ildiNon è piaciuta alla Rai la decisione da parte del Comune didi istituire un bando di gara per l’assegnazione deldella Canzone italiana. Della delibera si hanno al momento solo delle anticipazioni e, in attesa di leggere il documento definitivo, i vertici della televisione pubblica avrebbero messo da parte la loro profonda irritazione – “sia per la richiesta di un cospicuo aumento della richiesta economica (la base d’asta sarebbe di 6,5 milioni l’anno, contro gli attuali 5 previsti dall’ultima convenzione), sia per l’inserimento della richiesta vincolante di realizzare ben altri 4 programmi TV in onda dalla città dei fiori” – per iniziare a pensare a un piano B.