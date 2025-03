Thesocialpost.it - Festival di Sanremo a Torino, l’ipotesi prende forza

Ildipotrebbe lasciare la Liguria. Il Comune diha deciso di mettere a bando la gestione della manifestazione. Il Tar della Liguria ha infatti giudicato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai. L’azienda televisiva, per evitare problemi, sta già lavorando a un piano B.Leggi anche:, la Rai studia un’alternativa: ildella Musica Italianain pole position grazie a EurovisionTra le città candidate,appare la più accreditata. Nel 2022 ha ospitato con successo l’Eurovision Song Contest. La Rai ha un Centro di Produzione molto importante in città. Le strutture per ospitare l’evento non mancano.Nessuna dichiarazione ufficiale, macorpo. Il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, ha confermato che l’azienda non rinuncerà aldella canzone italiana.