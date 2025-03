Quotidiano.net - Festival dell'Imprenditore: Le Pmi tra Innovazione e Sfide Economiche

Leggi su Quotidiano.net

"Le Pmi rappresentano il 99% del tessuto produttivo del nostro Paese e costituiscono un pilastro fondamentale per la crescita economica, la creazione di occupazione e l'. Tuttavia, nonostante il loro straordinario contributo, si trovano spesso ad affrontaresempre più complesse". Lo ha detto il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, presentando a Milano il, che si terrà il 13 e 14 giugno a Roma presso il Palazzoe Esposizioni. "Dalla burocrazia alle difficoltà di accesso ai fondi europei, fino alla necessità di adeguarsi alle trasformazioni imposte dalle nuove tecnologie e dall'intelligenza artificiale. Affrontare questerichiede un impegno congiunto tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni. Per questi motivi abbiamo deciso di promuovere undedicato agli imprenditori che coinvolga anche il mondoe istituzioni" ha continuato il presidente di Confimprenditori, sottolineando come l'evento sia rivolto alle aziende e Pmi innovative che utilizzano, nei settori del cibo ea moda, l'intelligenza artificiale generativa per aumentare la qualità dei prodotti e dei servizi.