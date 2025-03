Forlitoday.it - Festa della donna, i volontari Ior al Morgagni-Pierantoni e all'Irst per donare un fiore

Leggi su Forlitoday.it

Come ormai da tradizione l’Istituto Oncologico Romagnolo ha voluto conferire al fine settimana in cui si celebrano nel mondo le donne un significato ancor più profondo: così si è presentato con i suoipraticamente in tutti gli ospedali e negli Hospice del territorio per un gesto se.