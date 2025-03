Foggiatoday.it - Ferrovie del Gargano in lutto: se n'è andato il dirigente centrale operativo Nicola Minchillo

Leggi su Foggiatoday.it

non c'è più.delpiange la scomparsa del, sconfitto "da un nemico letale che non gli ha lasciato scampo". "Una brutta notizia per tutti noi - si legge in una nota di Fer-.era un collega e un amico, una persona.