Ferrari patto Leclerc-Hamilton | Vinciamo il titolo e poi scriviamo una canzone

Si sono ridati appuntamento a fine stagione, magari sullo stesso palco, promettendo di tornare ad abbracciare i propri tifosi con unMondiale da issare sul pennone più alto. La stagionepiù attesa (e reclamizzata) degli ultimi decenni, quella targata, ha finalmente inizio. Prima di volare in Australia per il Gp inaugurale sulla pista di Melbourne del 16 marzo, i duesti si sono guardati negli occhi e giocando sul fatto che sono entrambi appassionati di musica hanno avvertito quali sono le loro intenzioni, ovvero suonarle a tutti. “Sarà difficile ma ci sentiamo pronti, vedremo in Australia dove saremo rispetto agli altri. La mia passione in comune per la musica con? Ne abbiamo parlato, ma pensiamo a vincere il Mondiale e poi magari vediamo di suonare qualcosa assieme e scrivere una”, ha dichiaratostringendo di fatto, all’ombra del Castello Sforzesco, un ‘’ rosso sangue, con il compagno di squadra, l’intero team e la marea tifosa che sotto Piazza Castello ha voluto dare un abbraccio alla squadra prima che tutto abbia inizio.