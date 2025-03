Sport.quotidiano.net - Ferrari, è già una febbre mondiale. "Un titolo da vincere di squadra. Poi festeggeremo con una canzone»

A Milano, nel giro di una settimana, prima sono state le top model a calcare le passerelle della Fashion Week, poi è toccato alla rossa. Le strade del capoluogo lombardo, con lo sfondo del Castello Sforzesco, hanno fatto da palcoscenico all’evento "ScuderiaHP Drivers Presentation by Unicredit" (presentato dalladi Sky Sport F1), alla presenza del Team Principal Frederic Vasseur e dei due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. I due hanno sfrecciato per le vie meneghine su un mini circuito realizzato ad hoc, prima singolarmente e poi, a sorpresa, insieme, dando vita a una sorta di gara. Il monegasco è salito a bordo di una SF90, uguale a quella con cui ha ottenuto le prime due vittorie in carriera, nel 2019 e Sir Hamilton ha guidato una SF21. Leclerc non si è risparmiato, salutando e facendo anche qualche ‘’donut’’: "Ciao Milano – ha detto al team radio - spero che ci aspetti una bella stagione, è un onore guidare la Rossa, – e poi a Sky - Mi piace vedere l’ambiente e i tifosi, mi sono divertito e spero anche voi.