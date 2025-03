Sportnews.eu - Ferrari, annuncio improvviso: sta succedendo in queste ore, fantastico

Una settimana e inizierà il nuovo, attesissimo, Mondiale di Formula 1: l’entusiasmo in casaè ovviamente alle stelleLain Bahrain (Instagram)Manca sempre meno all’inizio del nuovo Mondiale di Formula 1. La nuova stagione prenderà ufficialmente il via il prossimo weekend con il Gp di Melbourne in Australia e chiaramente l’attesa è altissima per un campionato che si preannuncia scoppiettante. L’entusiasmo in casaè ovviamente alle stelle per vedere all’opera la coppia dei sogni formata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il sette volte campione del mondo si è seduto sulla Rossa per le prime volte negli scorsi giorni nei test in Bahrain e per qualche giro dimostrativo a Fiorano dopo la presentazione della nuova SF-2025: servirà del tempo di adattamento, ma l’esperienza e la classe del Re Nero potranno dimezzare l’attesa.