Veronasera.it - Fermato in auto, nascondeva oltre 2 chili di cocaina: portato in carcere

Leggi su Veronasera.it

Un altro ingente quantitativo di droga è stato sequestrato e ed un altro uomo è finito in manette per mano della guardia di finanza al confine tra Veronese e Vicentino. Alcuni giorni fa erano state le Fiamme gialle di Soave a trarre in arresto un cittadino nordafricano a San Bonifacio, che in.