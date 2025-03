Ilrestodelcarlino.it - Fermare gli abusi ai primi segnali: "Gli ammonimenti funzionano". In un anno 92 provvedimenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il nostro obiettivo è prevenire la violenza, per contrastarla". Lo spiega Raffaella Alecci, dirigente della divisione Anticrimine di Bologna. Che, alla vigila della Festa delle Donne a cui anche quest’si accompagna la campagna della polizia ‘Questo non è amore’ spiega come, dall’8 marzo del 2024 a oggi sono stati 92 idi ammonimento emessi dal questore Antonio Sbordone. Di questi, 44 sono stati adottati per atti persecutori, 48 per violenza domestica. Un solo ammonimento si è tradotto in arresto, per il mancato rispetto della misura preventiva. A dimostrazione che questo strumento, molto più ‘agile’ e veloce rispetto a una denuncia, porta risultati concreti. E se l’precedente glierano stati 84, questo non vuol dire necessariamente che ci sia stato un aumento dei casi, quanto piuttosto della sensibilità che porta le vittime a chiedere aiuto.