Lapresse.it - Femminicidio, in Cdm ddl per introdurre il delitto

Leggi su Lapresse.it

Sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato oggi alle ore 17 a Palazzo Chigi – a quanto si apprende – arriverà lo schema di disegno di legge con “l’introduzione deldie altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”.Il provvedimento è in capo ai ministeri della Giustizia, dell’Interno, della Famiglia, natalità e pari opportunità e della Riforme istituzionali e semplificazione normativa.