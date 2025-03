Liberoquotidiano.it - Femminicidio diventa reato, Calderone: "Nostro impegno per punire i responsabili"

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2025 “Definire oggi ildie assegnargli una dimensione codicistica autonoma è assolutamente necessario: è unterribile, epilogo tragico di situazioni che parlano di violenze reiterate nel tempo. Ildev'essere quello dichi si rende responsabile di uncosì efferato, al contempo vogliamo sostenere chi si trova in difficoltà e dare alle donne la possibilità di liberarsi da situazioni così tragiche: stiamo mettendo in campo tanti strumenti, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per diffondere la consapevolezza che una soluzione contro ilc'è". A dirlo è il ministro del Lavoro Marinadurante la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev