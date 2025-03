Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio come aggravante punibile con l’ergastolo, il disegno di legge del governo Meloni

Ilcon. Appare questa la novità più significativa della bozza di, discussa in consiglio dei ministri, che introduce l’articolo 577-bis e che definisce ilun omicidio di una donna commesso per motivi di discriminazione o odio verso di essa in quanto donna. Un riconoscimento della violenza di genereun reato specifico, differente dall’omicidio generico. Che ovviamente era già punito conin presenza delle aggravanti già previste dallala premeditazione, la crudeltà, i futili motivi, se c’è un vincolo affettivo et cetera. Sono stati per esempio condannati alsia Filippo Turetta per ildi Giulia Cecchettin che Alessandro Impagnatiello che ha ammazzato la fidanzata incinta al settimo mese di gravidanza.