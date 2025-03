Udine20.it - FEFF CAMPUS 2025: gli aspiranti giornalisti selezionati tra Asia e Europa!

Leggi su Udine20.it

Il, la scuola di giornalismo del Far East Film Festival di Udine, taglia quest’anno il traguardo storico dell’undicesima edizione. Un progetto che, ormai, può contare su radici molto solide e che non smette di attirare giovani talenti desiderosi di mettersi alla prova in prima linea. Chi saranno, dunque, gli 11del 2024? Ecco i loro nomi: Cecy Park (Corea del Sud), Jane Wei (Cina), Jade Wong Lok-yiu (Hong Kong), Do Ha Lan (Vietnam), Daryl Cheong (Singapore), Maria Smirnova (Ucraina), Ruby Power (Irlanda), Gijs Suy (Paesi Bassi), Giulia Adami (Italia), Eliska Nodlova (Repubblica Ceca) ed Emma Mattiussi (Italia).La squadra sarà capitanata, come sempre, dal giornalista di lungo corso Mathew Scott e avrà l’opportunità di studiare i meccanismi del festival dall’interno e di conoscere da vicino i protagonisti della scena orientale.