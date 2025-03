Ilfattoquotidiano.it - Federica Pellegrini: “L’Italia è un paese patriarcale. Più è forte la rivoluzione femminile e più cresce la corrente apposta”

“La famiglia è la mia più grande fortuna. Forse non avrei retto così a lungo senza i miei genitori a coprirmi le spalle. Fin da piccola mi hanno trasmesso la passione per lo sport e lo spirito di sacrificio: mia madre si svegliava alle 5.30 per portarmi in piscina, poi a scuola e di nuovo in piscina. Hanno creduto in me senza l’ossessione di farmi diventare per forza una campionessa”.si è raccontata alla Gazzetta dello Sport svelando diversi aspetti della sua vita privata: dai problemi alimentari alle crisi di panico, passando per la nascita di sua figlia. Ma la campionessa olimpica ha ricordato anche come il nuoto l’abbia salvata più volte: “Dopo la morte del mio mentore Alberto Castagnetti volevo smettere, la passione per il nuoto mi ha riportata in acqua. Anche perché lui avrebbe voluto così.