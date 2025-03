Ilnapolista.it - Federica Pellegrini: «Il nuoto mi ha salvata dalle crisi di panico e dalla bulimia»

Leggi su Ilnapolista.it

L’intervista alla Gazzetta dello Sport di. L’ex nuotatrice ha parlato dei momenti difficili vissuti in carriera e di come sta cambiando il ruolo della donna anche nello sport.: «Ilmi hadie la»Da dove si parte per raccontare una leggenda come lei?«famiglia, la mia più grande fortuna. Forse non avrei retto così a lungo senza i miei genitori a coprirmi le spalle. Sin da piccola mi hanno trasmesso la passione per lo sport e lo spirito di sacrificio: mia madre si svegliava alle 5.30 per portarmi in piscina, a scuola, e di nuovo in piscina. Hanno creduto in me senza l’ossessione di farmi diventare per forza una campionessa. Non pensavo di qualificarmi a un’Olimpiade a 15 anni. L’argento di Atene 2004 è stato un bivio, nessuno di noi era pronto.