Vanityfair.it - Federica Pellegrini: «Ho nascosto mio marito Matteo Giunta nel bagagliaio. Stare in costume durante l’adolescenza 24 ore su 24 non è stato facile»

Leggi su Vanityfair.it

«La famiglia è la mia più grande fortuna. Forse non avrei retto così a lungo senza i miei genitori a coprirmi le spalle. Hanno creduto in me senza l’ossessione di farmi diventare per forza una campionessa», ha detto la Divina