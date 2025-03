Dilei.it - Federica Pellegrini e la storia d’amore segreta: “Ho nascosto Matteo nel bagagliaio”

Leggi su Dilei.it

Non si diventa la Divina senza superare qualche ostacolo. E, campionessa olimpica e, da qualche anno a questa parte, altrettanto apprezzato personaggio televisivo, di difficoltà ne ha superate parecchie. Il talento per il nuoto è stato un dono e, allo stesso tempo, un limite. Una vita sul podio e sotto riflettori, che l’ha spesso costretta a nascondersi e a nascondere coloro che ha amato, come è accaduto agli albori dell’amore perGiunta, oggi suo marito e padre della figlia Matilde.L’amore segreto diOspite di Un altro podcast de La Gazzetta dello Sport,ha svelato un buffo retroscena riguardante gli inizi dellaconGiunta. “A Verona lo nascondevo nelper sfuggire ai paparazzi appostati fuori dalla piscina” ha rivelato la campionessa.