Velvetgossip.it - Federica Nargi difende le sue vacanze con le figlie: ecco la sua risposta alle critiche

Leggi su Velvetgossip.it

Negli ultimi giorni,, nota modella e ex concorrente di “Ballando con le Stelle”, ha attirato l’attenzione dei social media per la sua recente vacanza nella Repubblica Dominicana insieme al marito Alessandro Matri eloro due, Sofia e Beatrice. Tuttavia, la gioia di questa fuga tropicale è stata offuscata da una serie diarrivate da alcuni utenti del web, che si sono chiesti se le bambine, durante il soggiorno, stessero trascurando la scuola. Lehanno sollevato un dibattito più ampio sulle responsabilità genitoriali e sulla gestione del tempo libero delle famiglie.Le immagini pubblicate dasui suoi profili social mostrano momenti di relax e divertimento in spiaggia, con le bambine che sembrano godere appieno di questa esperienza. Nonostante il clima di festa, alcuni utenti non hanno esitato a esprimere la loro disapprovazione, commentando: “Ma i tuoi figli non vanno mai a scuola?”.