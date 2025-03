Quifinanza.it - Federica Cappelletti, calcio, amore e passione alla guida della serie A. “Mollare non fa parte del mio essere”

Caparbia, resiliente e determinata,è una donna che ha vissuto con intensità ogni scelta e ha saputo trasformare ogni sfida in un’opportunità. Giornalista e scrittrice, ha scelto di mettere l’davanticarriera, quell’viscerale e profondo per Paolo Rossi, leggenda azzurra e campione del mondo del 1982, da cui ha avuto due splendide figlie e di cui porta avanti i valori, con il cuore sempre rivolto ai progettiFondazione che porta il suo nome.Oggi èDivisioneA Femminile ProfessionisticaFIGC, impegnata a dare voce e spazio alle calciatrici italiane, contribuendo a una svolta storica per il movimento. Premiata da Forbes Italia per il suo impegno nel Women Empowerment, ha recentemente celebrato il successo dell’album Panini Calciatrici, un momento epocale che ha segnato “un punto di non ritorno” per ilfemminile.