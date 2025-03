Oasport.it - Federica Brignone si carica per Are: “Gigante tutto da spingere, le condizioni non sono ideali”

Leggi su Oasport.it

Giornata di vigilia per, che sabato 8 marzo sarà grande protagonista neldi Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra si presenterà all’appuntamento dopo aver vinto le ultime tre gare disputate tra le porte larghe (quella dei Mondiali di Saalbach e le due di Sestriere) e andrà a caccia di un risultato di lusso. In terra svedese si consumerà un nuovo capitolo dell’intenso duello con la svizzera Lara Gut-Behrami, al momento distanziata di 251 punti dall’azzurra.La fuoriclasse valdostana svetta al comando della classifica generale e vuole dare un’ulteriore spallata alla grande rivale elvetica, in modo da compiere un passo importante verso la conquista della Sfera di Cristallo. La nostra portacolori è in lotta anche con la neozelandese Alice Robinson per il trofeo di specialità, ma dovrà concludere davanti all’oceanica per puntare concretamente anche a questo prestigioso obiettivo.