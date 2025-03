Quotidiano.net - FdI: dal Pd due pesi e due misure

Continuano ad agitarsi scheletri nell’armadio del Pd. La richiesta da parte della procura belga di revoca dell’immunità per le europarlamentari Moretti e Gualmini (foto), infatti, riapre una voragine sul possibile coinvolgimento di esponenti Dem nel più grande scandalo di corruzione mai avvenuto a Bruxelles, cioè il Qatargate. Premesso che l’atteggiamento di Fratelli d’Italia rispetto ad inchieste in corso resta fermamente garantista, ritengo doveroso rilevare come i vertici del Pd si continuino a contraddistinguere per il duee duein materia giudiziaria. Sempre pronti, infatti, a recitare il mantra della richiesta di dimissioni nei confronti di qualsiasi avversario politico venga sfiorato da inchieste giudiziarie, silenti e timidi, invece, rispetto a uno scandalo che fa tremare l’Europarlamento.