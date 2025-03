Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo Obiettivo Live Flashback: Tammy Abraham

Leggi su Imiglioridififa.com

appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Completa questoper otteneree PS! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 6Premi finale: 1x GiocatoreNon scambiab.Termina il 13 marzo Vincine 1Vinci 1 partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team per ottenere Santiago Giménez Stelle del Futuro in prestito per 10 partite.Premio: 1x Stelle del Futuro Giménez Non scambiab. in prestitoVincine 5Vinci 5 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando almeno 2 giocatori della Serie A titolari.