Ilrestodelcarlino.it - "Favoriva gli abusi sulla figlia". La mamma condannata a 4 anni

E’ stataa 4di carcere la donna ascolana processata con rito abbreviato perché accusata di aver favorito incontri a sfondo sessuale fra suae il suo ex amante, un 61enne ascolano finito in carcere il 10 dicembre 2022 a sua volta ritenuto responsabile di aver sottoposto adsessuali, fra il 2014 e il 2016, la giovane che all’epoca aveva fra 13 e 16, ed era dunque minorenne. Difeso dagli avvocati Ancona e Sandri, l’uomo non ha fatto richieste di riti alternativi per cui il giudice Barbara Caponetti lo ha rinviato a giudizio. Della sua posizione si occuperà dunque il Collegio del tribunale di Ascoli davanti al quale comparirà il 16 aprile prossimo, per l’inizio del dibattimento. Entrambi gli indagati sono accusati in concorso di violenza sessuale aggravata su minore.