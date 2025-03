Favelas e Daghestan Pereira sfida Ankalaev in UFC | è Brasile-Russia ma con zero vittorie per sottomissione

Leggi su Sportface.it

Uno è cresciuto in una favela, l’altro tra le montagne del. Latra Alexe Magomedè affascinante anche per questo: un confronto tra storie, scuole e stili che vengono da lontano. La kickboxing del campione in carica dei mediomassimi, capace di battere gente come Adesanya, B?achowicz e Prochazka. La versatilità del 32enne russo, imbattuto dal 2018 e numero 1 del ranking della categoria. L’ultimo confronto stellare tra, quello tra Charles Oliveira e Islam Makhachev, è stato vinto dal russo. Difficile indicare chi sia favorito tra, ma le note in comune tra i due fighter sono tante. Entrambi schivi, di poche parole. Ridono poco, ma fanno parlare ottagono e ring. E soprattutto, a differenza del match tra Oliveira e Makhachev, quello di sabato notte non sarà un confronto tra jiu jitsu e sambo.