Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

su Rai 3, 7 marzoè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 7 marzo 2025.Iltorna con una storia che ha scosso il mondo dello sport italiano: il presunto caso di spionaggio che coinvolgerebbe il fratello del velocista Filippo Tortu, Giacomo, ai danni del campione olimpico Marcell Jacobs. “” ricostruisce con testimonianze inedite la vicenda sulle cyber-spie dell’agenzia di investigazione Equalize. A seguire la seconda puntata dell’inchiesta sul nuovo volto della mafia romana: i legami della malavita con colletti bianchi e vip, in un sistema criminale che è arrivato a riciclare 60 miliardi di euro in pochi anni.