Sololaroma.it - Fantacalcio, 5 giocatori da schierare: all-in su Soulé

Leggi su Sololaroma.it

Si avvicina sempre di più il 28° turno di Serie A, con la Roma che scenderà in campo contro l’Empoli domenica alle ore 18:00. Una sfida molto importante per i giallorossi che dovranno essere bravi a gestire le energie in vista della gara di ritorno contro l’Athletic Club. Nel mentre, però, tutta l’attenzione ricade in questa giornata di Serie A e soprattutto sulle scelte da fare al. Qui di seguito i 5dain questo turno.: Per il momento è uno dei calciatori più in forma di questa Roma. Se dovesse partire dall’inizio potrebbe essere una spina nel fianco per la difesa dell’Empoli. All’argentino, infatti, nonostante le ultime buone prestazioni fatte a mancare è solo la continuità in termini realizzativi.Frattesi: Contro il Monza il centrocampista italiano può partire dal 1? di gioco.