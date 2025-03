Liberoquotidiano.it - "Fanno i padroni a casa nostra": lo sfogo del sindaco che vive con 20 abitanti e 60 immigrati | Video

"60 migranti su 20". Accade a Valbondione, in provincia di Bergamo. Qui - come raccontato dalWalter Semperboni a Dritto e Rovescio - la situazione è paradossale. "Un giorno sì e l'altro pure abbiamo i carabinieri e le ambulanze - continua su Rete 4 il primo cittadino -. Nei centri di accoglienza litigano sempre, poi, come se non bastasse, dato che in questi piccoli centri non ci vogliono rimanere, prendono il pullman senza pagare il biglietto. In questi ultimi tempi hanno mandato all'ospedale ben due autisti perché vogliono fare i". Pochi giorni fa Semperboni è stato costretto a scrivere una lettera al Prefetto di Bergamo Luca Rotondi, ponendo l'attenzione sul tema migranti sul territorio comunale: "I cittadini di Gavazzo stanno attraversando una situazione insostenibile a causa dell'eccessivo numero di migranti presenti sul territorio".