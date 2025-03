Ilrestodelcarlino.it - Fanesi fa le carte al derby: "Sarà una bella partita"

unsentito da entrambe le squadre". Maxche nella stagione 1990-’91 lasciò la Samb per passare all’Ancona, analizza così il big match del Del Conero. "Si giocherà -aggiunge- in uno stadio importante al cospetto di una società blasonata e ad una squadra forte. Ci sono quasi tutti i presupposti per una. Il quasi è riferito al fatto che i tifosi della Samb non potranno seguire essere presenti. Manca sempre qualcosa quando in partite di questo topo, così come nella gara di andata o in quella con il Teramo c’è l’ assenza dei supporters avversari". La Samb si troverà di fronte una formazione ferita dal 3-2 di Recanati che ha intenzione di fare lo scalpo alla capolista. Un’Ancona costruita in fretta e furia dopo le vicissitudini estive ma che occupa il quinto posto in classifica.