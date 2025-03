Padovaoggi.it - FADO: un progetto europeo contro la violenza di genere attraverso il teatro

Leggi su Padovaoggi.it

È stato presentato in conferenza stampa mercoledì 5 marzo a Palazzo Moroni,- Finding Assistance, Delivering Outreach: a comprehensive support system for victims of gender- based violence - ilinternazionale finanziato dal programma Erasmus Plus dell'Unione Europea, nato per.