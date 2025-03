Liberoquotidiano.it - Fabrizio Corona, clamoroso agguato a Davide Lacerenza: chiamata al 112, interviene la polizia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dove c'è scandalo, spunta. E così eccolo, con buona probabilità appostato sotto la finestra della casa in cuisi trova ai domiciliari per lo scandalo-Gintoneria, vicenda per la quale è finita agli arresti anche Stefania Nobile, la sua ex e figlia di Wanna Marchi. Un curioso scambio di sguardi, da quella finestra, che stando a quanto rivela Il Giorno è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 6 marzo 2025.— arrestato martedì — avrebbe chiamato addirittura il 112 intorno alle 18 per segnalare la presenza di una persona sospetta all'esterno della sua abitazione. Quell'uomo sarebbe stato proprio. Le accuse nei confronti dell'uomo, ex re della movida meneghina, spaziano dall'autoriciclaggio al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, fino alla detenzione e spaccio di droga.