Thesocialpost.it - Fa un intervento per dimagrire e muore: la scoperta dopo la tragedia

Leggi su Thesocialpost.it

La Procura di Milano ha nuovamente richiesto l’archiviazione dell’inchiesta sul decesso di Anna Giugliano, la 28enne morta il 21 marzo 2023,undi chirurgia bariatrica il 8 marzo dello stesso anno presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. La giovane era stata ricoverata il 19 marzo al Pronto Soccorso dello stesso ospedale a causa di forti dolori addominali e febbre alta. Nonostante le indagini, la pm Valentina Mondovì ha ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per proseguire con l’inchiesta e ha chiesto l’archiviazione.Leggi anche: “Uccisa così,la colazione”. L’orribile verità su Liliana Resinovich: “Ha lottato”Tuttavia, nel giugno 2023, il giudice per le indagini preliminari, Alberto Carboni, aveva accolto l’opposizione dei familiari della vittima alla prima richiesta di archiviazione e ordinato ulteriori accertamenti.