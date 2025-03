Ilrestodelcarlino.it - Ex Zoo Acquario. Castellari: "Un vivaio di nuove competenze"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La nascita di questo centro è un passo fondamentale verso la costruzione di un ecosistema digitale in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro. Imola e l’Emilia-Romagna si confermano così protagonisti nell’ambito della formazione e dell’innovazione tecnologica, settori essenziali per la crescita economica e la sicurezza del nostro Paese". A dirlo è il consigliere regionale Fabrizio(Pd), presente nei giorni scorsi all’inaugurazione, all’ex Zoo, del nuovo Centro per l’innovazione e la formazione Adriano Olivetti, una struttura all’avanguardia che si concentrerà sull’istruzione tecnica superiore (Its Academy), sulla formazione tecnica avanzata e sulla ricerca anche nel campo della cybersecurity. Il Centro Olivetti, frutto di una proficua collaborazione tra istituzioni pubbliche e private e realizzato grazie a fondi comunali e fondi Pnrr ottenuti da Fondazione Fitstic, avrà come obiettivo principale la formazione di professionisti altamente qualificati anche in ambito cybersecurity, un tema di crescente rilevanza per la protezione dei dati e la sicurezza digitale.