Ex CRAL, la Star Games tuona: "Non colpevolmente inadempienti, confidiamo nella Magistratura"

Tempo di lettura: 2 minuti“Laha lasciato il campo da mesi.” – così in una nota la società sannita – “Oggi, in quel luogo una volta animato dalle voci dei ragazzi e dalla passione per lo sport, impera solo il silenzio. Siamo stati cacciati a pedate perché morosi, questo è stato detto e ripetuto dall’Amministrazione. Eppure, quando è stata depositata la CTU nel processo civile, avviato dai nostri legali di fiducia, Avv.ti Nicola Marino, Filomena Marino e Luigi Marino, nessuno ha ritenuto di scusarsi.Il tecnico nominato, infatti, ha chiarito: “Pur dovendo registrare che la differenza dei trattamenti economici non appare supportata da criteri tecnico-economici facilmente verificabili nelle varie convenzioni, si è del parere, in considerazione dell’utilizzabilità e delle condizioni di conservazione dell’impianto in argomento al momento della consegna, che maggiormente proporzionata sarebbe stata una quantificazione del canone annuo nell’ordine dei 10000,00 euro, somma che può considerarsi congrua anche come indennità di occupazione in relazione allo stato di conservazione attuale.