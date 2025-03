Thesocialpost.it - Eva Henger, durissimo attacco a Ilaria Salis: “Doveva marcire in galera”

Evanon ha risparmiato parole dure nei confronti dell’europarlamentare, commentando il suo caso. «Parlo da ungherese:avrebbe dovutoin prigione a Budapest», ha dichiarato l’ex pornostar, che ha poi proseguito con dure accuse. Leggi anche: L’ora legale 2025 arriva in anticipo: ecco quando dovremo spostare in avanti le lancette«Odio i naziskin, ma sono esseri umani come noi. Quell’uomo che è stato aggredito era un padre di famiglia e ha subito unda cinque persone», ha spiegato Evadurante un intervento a La Zanzara su Radio24. «Ci sono dei video che mostrano il pestaggio, ma in Italia non sono stati diffusi.avrebbe dovuto rimanere in carcere, invece si è fatta eleggere e ora è europarlamentare».Riguardo al governo ungherese di Viktor Orban, Eva ha dichiarato: «Non ho votato per lui, ma non vedo nulla di male nel suo operato.