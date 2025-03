Anteprima24.it - Eurovision Song Contest, esulta l’Irpinia: BigMama alla conduzione

Tempo di lettura: < 1 minuto“Una coppia assolutamente inedita, sia per formazione sia per esperienze, farà il suo debutto assoluto nella prossima edizione, la numero 69, dell’di Basilea: il “veterano” Gabriele Corsi e la new entry. Corsi arriva all’appuntamento consecutivo numero 5dell’edizione italiana dell’sua serata numero 13., cantante seguitissima tra i giovani, sarà invecesua prima esperienza.Ma l’accoppiata, speaker radiofonico-conduttore televisivo e cantante-icona dei diritti civili, promette delle serate effervescenti per il pubblico a casa.sarà la prima artista a cimentarsi con la telecronaca dell’edizione italiana dell’dopo essere stata in gara al Festival di Sanremo”. La Rai ha annunciato nel corso del Tg1 delle 20 la formazione di conduttori italiani per la tre giorni dSt.