Eurovision 2025 Gabriele Corsi e BigMama condurranno edizione italiana

saranno i conduttori dell’dell’Song Contest, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. L’annuncio è arrivato nel corso del Tg1. “Io l’avevo detto che volevo essere il Pippo Baudo dell’, era una minaccia – ha raccontato– Io faccio un po’ il mediano, per citare Luciano Ligabue, ogni volta prendiamo un attaccante forte per finalizzare il gioco”. Accanto a, commentatore italiano dell’per il quinto anno di fila, ci sarà la novità. “Ci divertiremo tantissimo, so che andrà tutto bene“, ha dichiarato la rapper e cantautrice.? #sono i conduttori diSong Contest. In diretta da Basilea, dal 13 al 17 maggio su Rai 1, Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay.