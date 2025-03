Europa.today.it - Europei indoor, Mattia Furlani 2°: medaglia d'argento per un centimetro

Leggi su Europa.today.it

d'nel salto in lungo aglidi atletica di Alpedoorn, in Olanda.Oggi, venerdì 7 marzo, il talento azzurro, 20 anni, ha piazzato 8.12 metri come miglior misura, salto che gli è valso per un soloil secondo posto nella gara vinta con 8.